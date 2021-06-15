COVID-19 aşısı kimlere uygulanacak?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım" sorusu yer aldı. Peki, COVID-19 aşısı kimlere uygulanacak?