Covid-19 Aşısı için Yeni Gelişme: Yüzde 94 Etkili Oldu
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Covid-19 Aşısı için Yeni Gelişme: Yüzde 94 Etkili Oldu

Covid-19 ile mücadele kapsamında geliştirilen aşı ve ilaç çalışmaları sürerken bu kapsamda öne çıkan şirketlerden birisi olan Inovio, birinci faz çalışmalarının tamamlandığını ve sonuçların olumlu tablolar sunduğunu açıkladı.

Covid-19 Aşısı için Yeni Gelişme: Yüzde 94 Etkili Oldu
01.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:42

Covid-19 ile mücadele kapsamında geliştirilen aşı ve ilaç çalışmaları sürerken bu kapsamda öne çıkan şirketlerden birisi olan Inovio, birinci faz çalışmalarının tamamlandığını ve sonuçların olumlu tablolar sunduğunu açıkladı. İşte Inovio tarafından yapılan Covid-19 aşısı açıklaması hakkında merak edilen tüm detaylar!

Covid-19 Aşısı Ne Zaman Hazır Olacak?

Amerika Birleşik Devletleri sınırlarında faaliyet gösteren aşı üreticisi Inovio, yaptığı bir basın açıklaması ile birlikte aşıda birinci faz çalışmalarının sona erdiğini ve aşının uygulandığı hastaların yüzde 94 oranındaki kısmında sonuçların başarılı olduğunu duyurdu.

Aşı geliştirme aşamalarından birisi olan birinci faz, geliştirilen aşının düşük sayıda grup üzerinde denenerek ilk sonuçlarının gözlemlenmesine olanak sunuyor. Bu noktada Inovio tarafından 40 kişi ile, bu kişilerin tamamen sağlıklı kişilerden oluştuğunu söyleyelim, tamamlanan birinci fazda yüzde 94 oranında başarı sağlandı.

Bu yaz içerisinde ikinci faz ve üçüncü faz çalışmalarının da yapılacağını belirten şirket, bağışıklık sisteminin verdiği yanıt ve yan etkiler yönünden cesaretlendirici sonuçlar aldıklarını vurguladı. Inovio, aşının ne zaman hazır olabileceği ile ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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