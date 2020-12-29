Covid-19 aşısı Çin'den Türkiye'ye doğru yola çıktı
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Covid-19 aşısı Çin'den Türkiye'ye doğru yola çıktı

29.12.2020 21:00 | Son Güncelleme: 29.12.2020 21:18
Covid-19 aşısı Çin'den Türkiye'ye doğru yola çıktı

SinoVac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısı, Çin'den Türkiye'ye doğru yolu çıktı.

SinoVac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısı, Çin'den Türkiye'ye doğru yolu çıktı.

Türkiye'nin Çin'den temin ettiği ve SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac isimli Covid-19 aşılarının ilk bölümünü taşıyan uçak, TSİ 19.50'de başkent Pekin'deki Başkent Havalimanı'ndan kalktı. Aşıların yarın saat 06.10 itibarıyla Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) edinilen bilgiye göre, Boeing 777 tipi uçakla 17 konteynerde toplam 3 milyon doz aşı taşınacak. THY'nin Pekin'den kalkan TK6175 sefer sayılı uçağı İstanbul Havalimanı'na saat 06.10'da iniş yapacak. Aşılar daha sonra TK2138 sefer sayılı uçakla saat 10.00'da Ankara'ya taşınacak.

CoronaVac aşılarının dün Türkiye'ye ulaşması bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz pazar akşamı yaptığı açıklamada, Pekin'de acil durum ilan edilmesiyle gümrük işlemlerine ara verildiğini dile getirmiş, "Gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin aşısının etkinliği ile ilgili inceleme sonuçlarını açıklamış, "Bu sonuçlar aşıyla ilgili dünyada açıklanan ilk veriler. Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz" demişti.

(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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