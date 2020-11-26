Covid 19 aşılarının farkları neler, nasıl dağıtılacaklar?
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BBC

Covid 19 aşılarının farkları neler, nasıl dağıtılacaklar?

26.11.2020 18:17 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:36
Covid 19 aşılarının farkları neler, nasıl dağıtılacaklar?

Kasım ayında koronavirüs aşılarıyla ilgili umut vadeden gelişmelerin yaşanmasıyla insanlık, son pandemiyi yenmeye bir adım daha yaklaştı.

2020 sonbaharı, Covid-19 salgınının birçok ülkede ikinci dalgayı görmeye başlaması ve günlük vaka sayılarındaki rekor artışlarla başladı.

Ancak Kasım ayında koronavirüs aşılarıyla ilgili umut vadeden gelişmelerin yaşanmasıyla insanlık, bu son pandemiyi yenmeye bir adım daha yaklaştı. Ama henüz her şey bitmedi.

Rekor sürede geliştirilen aşılardan sonra artık bu aşıların nasıl saklanacağı ve dağıtılacağı tartışılıyor.

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Video & Haber: Mesut Ersöz

Katkıda bulunanlar: Osman Kaytazoğlu, Emre Temel

Covid 19 aşılarının farkları neler, nasıl dağıtılacaklar?
Covid 19 aşılarının farkları neler, nasıl dağıtılacaklar?
Covid 19 aşılarının farkları neler, nasıl dağıtılacaklar?
Covid 19 aşılarının farkları neler, nasıl dağıtılacaklar?
Covid 19 aşılarının farkları neler, nasıl dağıtılacaklar?
Covid 19 aşılarının farkları neler, nasıl dağıtılacaklar?
Covid 19 aşılarının farkları neler, nasıl dağıtılacaklar?
BBC

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