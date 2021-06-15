COVID-19 aşıları pandemiyi ne kadar sürede sona erdirecektir?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım" sorusu yer aldı. Peki, COVID-19 aşıları pandemiyi ne kadar sürede sona erdirecektir?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Covid hakkında araştırma yapanlar COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım, konusunu merak etti. İşte, detaylar.

COVID-19 AŞILARI PANDEMİYİ NE KADAR SÜREDE SONA ERDİRECEKTİR?

Aşıların pandemiyi ne zaman sonlandırabileceği aşının etkinliği, aşı uygulanan kişi sayısı, aşı uygulamasından sonra maske, mesafe ve temizlik önlemlerinin alınmasına ne kadar dikkat edildiği gibi pek çok faktöre bağlıdır. Bugüne kadar elde edilen veriler, aşının pandemiyi ne zaman sonlandıracağıyla ilgili yeterli bilgi sunmamaktadır.