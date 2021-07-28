Covid-19 Aşılama Çalışmaları Aile Sağlığı Merkezlerinde Devam Ediyor
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Covid-19 Aşılama Çalışmaları Aile Sağlığı Merkezlerinde Devam Ediyor

Covid-19 Aşılama Çalışmaları Aile Sağlığı Merkezlerinde Devam Ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgını sürecinde özverili bir şekilde çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulunan Vali Orhan Tavlı, Covid-19 aşılama çalışmalarını yerinde inceleyerek genel durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe 4 no'lu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Aşı olmak için Aile Sağlığı Merkezine gelen vatandaşlarla bir araya gelen Vali Orhan Tavlı, gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Muğla İl genelinde 44 mobil ekip tarafından sahada 25 noktada ( 2 adet havalimanı, AVM, Marinalar, pazaryerleri, köy meydanları, şantiyeler, fabrikalar, cezaevleri, askeri birlikler, kurum personelleri)ve tüm aile sağlığı merkezlerinde aşılama uygulamaları devam etmektedir.

Kaynak: Bültenler

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