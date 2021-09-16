İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle çift doz aşısını olmayanlara yönelik bir takım kısıtlama kararları ile birlikte birçok resmi kurum ve kuruluş da çift doz aşı şartı koşmuş, aşı olmayanların ise PCR testi yaptırmalarını istemiştir. Biontech veta Sinovac aşısını olanlar ise Covid-19 aşı kartı nedir? Biontech/ Sinovac aşı kartı nasıl alınır? Aşı kartı nasıl oluşturulur? sorularını araştırmaktadır? Detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

COVİD-19 AŞI KARTI NEDİR?

COVID-19 aşı kartı, COVID-19 aşısı olanlara verilen, aşıların yapıldığı tarihler ve aşının markası gibi bilgileri gösteren bir karttır. Ülkeye bağlı olarak, okul veya işyeri gibi bazı kurumlar tarafından, veya yurt dışı seyahatleri için istenebilecek belgedir.

AŞI KARTI NASIL ALINIR? AŞI KARTI NASIL OLUŞTURULUR?

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre;

Türkiye'de COVID-19 aşılama çalışmaları 13 Ocak'ta başlamıştı. O tarihten beri vatandaşlar, e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS'nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Ardından da aşı bilgilerine hem e-Nabız hesaplarından hem de Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişebiliyor. Uygulamalara yeni eklenen özellikle artık aşı kimliklerini de e-Nabız ve Hayat Eve Sığar hesaplarından oluşturmaya başladılar. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden "COVID-19 Aşı Durumu" menüsüne, ardından "COVID-19 Aşı Kartı" sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise "COVID-19 Aşı Bilgilerim" menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

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