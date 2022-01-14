Covid-19 aşı kampanyasında 147 öğrenci aşı oldu

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de Kazım Kaynak Anadolu Lisesi'nde koronavirüse karşı öğrencilerin başlattığı kampanya ile aralarında hiç aşı olmayan öğrencilerin de bulunduğu toplam 147 öğrenciye, okula gelen sağlık görevlileri tarafından Covid-19 aşısı yapıldı.

Merkezefendi ilçesindeki Kazım Kaynak Anadolu Lisesi'nde bir grup öğrenci, ' Aşı oluyorum, virüsten korunuyorum. Haydi gençler aşıya' sloganıyla gerekli kurumlardan izin alındıktan sonra okulda Covid-19 aşı kampanyası başlattı. Sağlık Müdürlüğü'nden gelen aşı ekibi, okulda stant kurdu. Kampanyayı başlatan öğrenciler, okulda kimlerin aşı olup olmadığını, kaçıncı doz aşılarını yaptırdıklarını belirledi. Kampanya kapsamında aralarında hiç aşı olmayan öğrencilerin de bulunduğu toplam 147 öğrenci ailelerinden izin alınarak okulda Covid-19 aşılarını yaptırdı.

Aşı olmadığı sürede hastalığa yakalandığını ve hastanede tedavi gördüğünü belirten Ece Yumrukaya (17) da, "Aşı kampanyası hastaneye gidemeyen öğrenciler için çok iyi oldu. Ailelerden izin alınarak yapılıyor. Vakalar artıyor. Aşı olmayanlarda var ama aşı olanlar hastalığı hafif atlatıyor. Bende aşı olmadığım sürede hastalığı yakalandım ve iki kez hastaneye kaldırıldım. Belki aşı olsaydım hafif şekilde atlatabilirdim. Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum" diye konuştu.