'Covid-19 aşı hatırası' afişi önünde aşı olup fotoğraf çektirdiler
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'Covid-19 aşı hatırası' afişi önünde aşı olup fotoğraf çektirdiler

'Covid-19 aşı hatırası' afişi önünde aşı olup fotoğraf çektirdiler
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde vatandaşlar, İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde hazırlanan 'Covid-19 aşısı hatırası' yazılı afişin önünde aşı olup, fotoğraf çektirdi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde vatandaşlar, İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde hazırlanan 'Covid-19 aşısı hatırası' yazılı afişin önünde aşı olup, fotoğraf çektirdi. Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan farkındalık oluşturmak için hazırlattıkları afiş altında insanların aşı yaptırırken ve yaptırdıktan sonra fotoğraf çekildiklerini söyledi.

Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde kurulan çadırlarda vatandaşlara aşı yapılıyor. Aynı zamanda aşı yapılan yerlere asılan 'Covid-19 aşısı hatırası' yazılı afişler dikkat çekiyor. Aşı olan vatandaşlar aşı hatırası olsun diye afişlerin önlerinde fotoğraflar çekiliyor. Afişin ilgi gördüğünü söyleyen Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan, "Aşılama çalışmalarımız son hızıyla devam etmekte. İnsanlar aşı yaptırırken herkesin fotoğraf çekildiğini gördüm. İnsanlarda bir hatıra olsun diye geçmişten esinlenerek böyle bir Covid hatırası diye bir afiş hazırlattık. İnsanlar aşı yaptırırken veya aşıdan sonra fotoğraf çekiliyor. İnsanlar sosyal medyada görünce 'Hadi biz de aşı yaptıralım' diyerek gelenler oluyor. Gerçek manada insanlar üzerinde beklemediğimiz kadar bir farkındalık oluşturdu" dedi.Yaptırdığı aşı sonrasında hatıra fotoğrafı çekildiğini söyleyen Tuncay Şahin, "Aşımızı olduk ve herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Hatıra kalsın diye aşı afişin önünde fotoğraf çektirdim. Yıllar sonra hatırası kalsın. Herkes aşısını olsun" diye konuştu.


- Kocaeli
'Covid-19 aşı hatırası' afişi önünde aşı olup fotoğraf çektirdiler
'Covid-19 aşı hatırası' afişi önünde aşı olup fotoğraf çektirdiler
'Covid-19 aşı hatırası' afişi önünde aşı olup fotoğraf çektirdiler
'Covid-19 aşı hatırası' afişi önünde aşı olup fotoğraf çektirdiler
'Covid-19 aşı hatırası' afişi önünde aşı olup fotoğraf çektirdiler
'Covid-19 aşı hatırası' afişi önünde aşı olup fotoğraf çektirdiler
'Covid-19 aşı hatırası' afişi önünde aşı olup fotoğraf çektirdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

'COVİD-19 AŞI HATIRASI' AFİŞİ ÖNÜNDE AŞI OLDULAR
'COVİD-19 AŞI HATIRASI' AFİŞİ ÖNÜNDE AŞI OLDULAR
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'Covid-19 aşı hatırası' afişi önünde aşı olup fotoğraf çektirdiler - Haberler
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