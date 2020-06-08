Covid-19 Araştırması: En Güvenli 100 Ülke Belli Oldu
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Covid-19 Araştırması: En Güvenli 100 Ülke Belli Oldu

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs ile ilgili verilere göz attığımızda salgının düşüş eğilimi izlediğini ve yeni vaka sayısının gittikçe düşmekte olduğunu görüyoruz.

Covid-19 Araştırması: En Güvenli 100 Ülke Belli Oldu
08.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:51

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs ile ilgili verilere göz attığımızda salgının düşüş eğilimi izlediğini ve yeni vaka sayısının gittikçe düşmekte olduğunu görüyoruz. Peki bu noktada Covid-19 ile mücadeleyi başarılı bir şekilde yürütmüş olan ve mevcut durumda en güvenli ülkeler hangileri? İşte en güvenli 100 ülke ve ülkemizin bu listedeki sıralaması!

Covid-19 Açısından En Güvenli 100 Ülke Hangileri?

Deep Knowledge Group tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre İsviçre, salgının riskleri açısından en güvenilir ülke olarak açıklanırken Güney Sudan, en tehlikeli ülke olarak seçilmiş durumda.

Söz konusu raporun hazırlanması sırasında birbirinden farklı 130 adet nicel ve nitel parametre kullanıldı. Tüm bunlara ek olarak karantina etkinliği, izleme, tespit, sağlık sistemi ve hükümet verimliliği gibi 11,400 adet veri noktası işlendi. İşte Deep Knowledge Group tarafından hazırlanan liste!

1- İsviçre

2- Almanya

3- İsrail

4- Singapur

5- Japonya

6- Avusturya

7- Çin

8- Avustralya

9- Yeni Zelanda

10- Güney Kore

11- Birleşik Arap Emirlikleri

12- Kanada

13- Hong Kong

14- Norveç

15- Danimarka

16- Tayvan

17- Suudi Arabistan

18- Macaristan

19- Hollanda

20- Vietnam

...

...

34- Yunanistan

35- Estonya

36- Hırvatistan

37- Türkiye

38- İrlanda

...

...

98- Kamboçya

99- Laos

100- Bahamalar

Bu araştırmanın yalnızca bir risk değerlendirmesi olduğunu ve ülkelerin farklı bölgelerinde farklı risk seviyelerinin mevcut olabileceğini belirtelim. Örneğin ülkemizde İstanbul oldukça riskli yerler arasında yer alırken bazı şehirlerde son zamanlarda herhangi bir vaka ile karşılaşmıyoruz. Sıralamanın tamamına ve daha kapsamlı raporlara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki siz bu sıralama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu veriler gerçeği yansıtıyor mu? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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