Covid-19, Alman ekonomisini Nisan 2021'e kadar olumsuz etkileyecek
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Covid-19, Alman ekonomisini Nisan 2021'e kadar olumsuz etkileyecek

Alman ekonomik araştırmaları enstitüsü IFO, Alman ekonomisinin 2021 yılına kadar yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından olumsuz şekilde etkileneceğini açıkladı.

Covid-19, Alman ekonomisini Nisan 2021'e kadar olumsuz etkileyecek
10.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:13

Alman ekonomik araştırmaları enstitüsü IFO, Alman ekonomisinin 2021 yılına kadar yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından olumsuz şekilde etkileneceğini açıkladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ülke ekonomileri üzerindeki etkisini sürdürüyor. Münih merkezli ekonomik araştırma enstitüsü IFO, salgın nedeniyle günlük hayatta getirilen kısıtlamaların Nisan 2021'e kadar devam edeceğini ifade ederek bu süre zarfında ticari hareketliliğinde, inşaat, sanayi ve hizmet sektöründe eski günlere dönebilmek için en az 8 ay gibi bir zamana ihtiyaç duyulduğunu açıklandı.

IFO tarafından yapılan araştırmada, salgından en çok etkilenen spor ve eğlence sektörlerinin toparlanabilmesinin 13 ayı, sanat ve gastronomi sektörünün toparlanabilmesinin 11 ayı, eğitim sisteminin ve konaklama sektörünün 10 ay gibi bir zaman içinde normale dönebileceğinin beklendiği ifade edildi. Araştırma sonucu salgından en az etkilenen ve en kısa zamanda toparlanan iş kolu ise nakliye sektörü olarak belirlendi.

(Mehmet Koca)

Kaynak: İHA

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