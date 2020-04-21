Covid-19: 'Akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olan insan sayısı 265 milyona ulaşabilir' Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olan insan sayısının Covid-19'un küresel ekonomiye verdiği zarardan dolayı bu yıl neredeyse iki katına çıkarak 265 milyon kişiye ulaşabileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olan insan sayısının Covid-19'un küresel ekonomiye verdiği zarardan dolayı bu yıl neredeyse iki katına çıkarak 265 milyon kişiye ulaşabileceğini belirtti.

Cenevre'de video konferans yoluyla basın açıklamasında bulunan Dünya Gıda Programı Baş ekonomistlerinden Arif Husain "Hayatlarını güçlükle idame ettiren milyonlarca kişi için Covid-19 büyük bir yıkım anlamına geliyor" dedi. Bu duruma karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Husain, bunun yapılmaması durumunda küresel anlamda faturanın "çok büyük" olacağını ve "çok fazla sayıda insanın" hayatını kaybedeceğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle