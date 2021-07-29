Covid-19: ABD, federal hükümete bağlı memurlara aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Covid-19: ABD, federal hükümete bağlı memurlara aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor

Covid-19: ABD, federal hükümete bağlı memurlara aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor
BBC - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'ın federal hükümete bağlı tüm sivil memurlara Covid-19 aşısını zorunlu hale getirmeye hazırlandığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın federal hükümete bağlı tüm sivil memurlara Covid-19 aşısını zorunlu hale getirmeye hazırlandığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, aşı yaptırmayan memurlar için işyerinde düzenli test yaptırmak, sosyal mesafeye uymak ve maske takmak zorunlu olacak. Ayrıca aşı yaptırmamış memurların iş seyahatleri üzerinde de kısıtlamalar uygulanacak.

Biden'ın yeni düzenlemeleri Perşembe günü Beyaz Saray'da yapacağı bir konuşmayla açıklaması bekleniyor.

Biden, Salı günü bir gazetecinin federal hükümete bağlı memurlara aşı zorunluluğu getirip getirmeyeceklerine ilişkin sorusuna bu konuyu değerlendirdiklerini söyleyerek yanıt verdi.

Biden, "Bu konuyu değerlendiriyoruz. Ancak aşı olmadıysanız, zannettiğim kadar akıllı olmadığınız anlamına gelir" diye konuştu.

ABD'de federal hükümete bağlı yaklaşık iki milyon memur bulunuyor.

ABD basını, Biden yönetiminden yetkililere dayandırdıkları haberlerinde New York'takine benzer bir düzenlemeye gidilmesinin planlandığını aktardı.

New York Valisi Andrew Cuomo, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, eyalete bağlı memurların aşı sertifikası sunmaları ya da her hafta PCR testi yaptırmaları gerektiğini açıkladı.

Cuomo ayrıca, eyalete bağlı hastanelerde "hastalarla muhatap olan" sağlık çalışanlarının da görevlerine devam edebilmeleri için aşı yaptırmak zorunda olduklarını belirtti.

BBC
Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun Tayland sokaklarını istila etti
Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun Tayland sokaklarını istila etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Sezen Aksu Prens Harry İrem Derici
Spor Can Bartu Mesut Özil Burak Elmas Alper Yılmaz Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Covid-19: ABD, federal hükümete bağlı memurlara aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 05:29:15. #1.14#

title