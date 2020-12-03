Covid-19: ABD'de vaka ve hastaneye yatış sayısında rekor kırılıyor

ABD'de koronavirüs salgınında rekor vaka sayısı ve hastaneye yatışlar rapor ediliyor.

ABD'de koronavirüs salgını dolayısıyla vaka ve hastaneye yatış sayılarında reko artış devam ediyor. Noel yaklaşırken artış hızının daha da ivmelenmesinden endişe ediliyor.

Salgın sebebiyle hastane yatışları Kasım ayından bu yana iki katına çıkarak ilk kez 100 binin üzerine çıktı.

Çarşamba günü yayımlanan verilere göre günlük vaka sayısı da 195 bin 695 oldu. Günlük ölüm sayısı ise 2 bin 733 olarak rapor edildi.

Los Angeles'taki vaka sayısındaki benzeri görülmemiş artışın ardından halka evlerinde kalma çağrısı yapıldı.

Ülke çapındaki toplam vaka sayısı 14 milyona yaklaşırken, toplam ölüm sayısı ise 264 bini geçti.

Son haftalarda salgına ilişkin sayılar artmaya devam ederken yalnızca Kasım ayında her hafta yaklaşık bir milyon yeni enfeksiyon bildirildi. Bu dakikada 99 vakaya eşdeğer.

Bu büyük artışın ardından ABD'li yetkililer ülkenin sağlık sisteminin bu kış emsalsiz bir şekilde zorlanacağı yönünde uyarıda bulundu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Müdürü Robert Redfield, "Gerçek şu ki Aralık, Ocak ve Şubat ABD'lilerin halk sağlığı tarihindeki en zor dönemleri olacak" dedi.

Ülkenin en kalabalık üç eyaleti California, Texas ve Florida salgından en kötü etkilenen bölgeler arasında. Her üç eyalette de bir milyondan fazla vaka kaydedildi.

Yetkililer, Şükran Günü tatili sebebiyle birçok insanın hükümet tavsiyelerini hiçe sayarak seyahat etmesi sebebiyle vaka sayılarının önümüzdeki günlerde de artmaya devam edeceği yönünde bir beklentiye sahip.

CDC'nin seyahatlerle ilgili yöneticisi Cindy Friedman, yaptığı açıklamada, "Bu insanların sadece küçük bir kısmı hastalığı taşısa bile bu yüz binlerce yeni vaka anlamına gelebilir" dedi. CDC, insanları Noel boyunca seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı.

Ancak kurum, enfekte bir kişiyle temas kurduktan sonra insanların ne kadar süreyle karantina altına almaları gerektiğine ilişkin yönergelerini gevşeterek, süreyi 14 günden 7 ila 10 gün arasına indirdi.

Ölümlerin sayısı hala artsa da, vaka sayısına göre gerçekleşen ölüm sayısı düşüş eğiliminde.

CDC, ölümle sonuçlanan vakaların Nisan'da yüzde 6,7 olduğunu ancak bu oranın Eylül'de yüzde 1,9'a gerilediğini söylüyor.

Bu da sağlık çalışanlarının hastalığı tedavi etmede artık daha başarılı olduğuna dair bir gösterge.

Yetkililerin, Moderna aşısının acil onayı için 10 Aralık'ta bir araya gelmesi bekleniyor. Bu hafta İngiltere'de onaylanan Pfizer aşısı için ise 17 Aralık'ta başka bir toplantı düzenlenecek.

Kısa bir süre önce yapılan Gallup anketine göre, ABD halkının yüzde 58'inin aşı için istekli olduğunu ortaya koydu.