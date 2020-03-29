Covid-19: ABD'de pozitif sonucu 5 dakikada gösteren test için izin çıktı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Abbott Labs, pozitif sonucu 5, negatif sonucuysa 13 dakika içerisinde gösteren yeni tip koronavirüs moleküler testleri için Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayını aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Abbott Labs, pozitif sonucu 5, negatif sonucuysa 13 dakika içerisinde gösteren yeni tip koronavirüs moleküler testleri için Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayını aldı. Tıbbi cihaz üreticisi Abbott cuma günü yaptığı açıklamada, kartuş bazlı hızlı sonuç veren testleri için acil durum izni aldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com