Covid-19: AB, üçüncü ülkelere uygulanan koruyucu ekipman ihracatına sınırlamayı bir ay daha uzattı
Avrupa Birliği (AB), Covid-19 tedbirleri çerçevesinde 3'üncü ülkelere kişisel koruyucu ekipman ihracatının ön izne tabi tutulmasını 30 gün daha uzatma kararı aldı.
24.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:20
Avrupa Birliği (AB), Covid-19 tedbirleri çerçevesinde 3'üncü ülkelere kişisel koruyucu ekipman ihracatının ön izne tabi tutulmasını uzatma kararı aldı.
AB Komisyonu, salgın nedeniyle üye ülkelerde kişisel koruyucu ekipman arzının korunmasına yönelik yeni tedbirler alındığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com