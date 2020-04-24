Covid-19: AB, üçüncü ülkelere uygulanan koruyucu ekipman ihracatına sınırlamayı bir ay daha uzattı Avrupa Birliği (AB), Covid-19 tedbirleri çerçevesinde 3'üncü ülkelere kişisel koruyucu ekipman ihracatının ön izne tabi tutulmasını 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Covid-19 tedbirleri çerçevesinde 3'üncü ülkelere kişisel koruyucu ekipman ihracatının ön izne tabi tutulmasını uzatma kararı aldı. AB Komisyonu, salgın nedeniyle üye ülkelerde kişisel koruyucu ekipman arzının korunmasına yönelik yeni tedbirler alındığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com