Covid-19: AB tarafından finanse edilen 'Avrupa okullarının' tamamı kapılarını kapatıyor
vrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Avrupa Okullarının' tamamı hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 16 Mart tarihinden 29 Mart'a kadar kapılarını kapatma kararı aldı.
12.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:16
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Avrupa Okullarının' tamamı hızla yayılan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 16- 29 Mart arası kapılarını kapatma kararı aldı.
Genellikle Avrupa Birliği kurumlarında çalışan memur çocuklarının gittiği bu okulların direktörleri ebeveyinlere bir mektup göndererek eğitim sürecinin farklı yöntemler ile dışarıdan devam edeceğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com