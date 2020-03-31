Covid-19: AB'den Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euro para yardımı Avrupa Komisyonu koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euro yardımda bulunacağını açıkladı.

Avrupa Komisyonu koronavirüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında Batı Balkan ülkelerine 38 milyon euro yardımda bulunacağını açıkladı.

Maske, gözlük, tanı testleri gibi sağlık ekipmanları için yapılan para yardımı kapsamında Arnavutluk (4 milyon euro), Kuzey Makedonya (4 milyon euro), Bosna-Hersek (7 milyon euro), Karadağ (3 milyon euro), Kosova (5 milyon euro) ve Sırbistan'ı (15 milyon euro) yardım alacak. Euronews.com'da Görüntüle