Covid-19'a yenik düşen iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'da korona virüse (Covid-19) yakalanarak hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'da korona virüse (Covid-19) yakalanarak hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincanlı sevilen iş adamı Güven Ataş, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Erzincan, İstanbul ve Ankara'da akaryakıt bayiliği, otomobil ana bayiliği ve toptan gıda sektöründe faaliyet gösteren Güven Ataş 42 yaşında Covid-19'a yenik düşerek yaşama veda etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ataş, Erzincan Terzibaba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Erzincan Valisi Mehmet Makas, kurum müdürleri, STK Temsilcileri, siyasi parti il başkanları, iş adamları, Ataş ailesi ve yüzlerce vatandaş katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı