Covid-19'a yakalanan solist, televizyon programını balkondan yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Covid-19'a yakalanan solist, televizyon programını balkondan yaptı

Covid-19'a yakalanan solist, televizyon programını balkondan yaptı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da internet yayını yapan bir yerel televizyon kanalında müzik programı yapan solist İbrahim Sarıca, Covid-19'a yakalanınca programı karantinada olduğu apartman dairesinin balkonundan yaptı.

ÇORUM'da internet yayını yapan bir yerel televizyon kanalında müzik programı yapan solist İbrahim Sarıca, Covid-19'a yakalanınca programı karantinada olduğu apartman dairesinin balkonundan yaptı. Soliste saz ekibi de bina önündeki platformda eşlik etti. 

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Web TV'de yayınlanan 'Akustik Perde' programının solisti İbrahim Sarıca, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Yapılan tetkik ve muayenelerin ardından Sarıca'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantina süreci başlayan Sarıca, yayınlanan programla ilgili kanal yöneticileriyle görüştü. Programın karantinada olduğu apartman dairesinin balkonundan yapılması kararlaştırıldı. Belediye görevlileri, canlı yayın ekibi ve müzisyenlerden oluşan 15 kişilik ekip, Sarıca'nın evinin bulunduğu sokağa ses ve canlı yayın sistemi kurdu. Kanal yöneticilerinin sürprizini memnuniyetle karşılayan Sarıca, Web TV'den canlı yayınlanan bir saatlik konser verdi. Sarıca, konserin ardından yaptığı konuşmada, organizasyonun Covid-19'la mücadelede kendisine de moral olduğunu söyledi.


Covid-19'a yakalanan solist, televizyon programını balkondan yaptı
Covid-19'a yakalanan solist, televizyon programını balkondan yaptı
Covid-19'a yakalanan solist, televizyon programını balkondan yaptı
Covid-19'a yakalanan solist, televizyon programını balkondan yaptı
Covid-19'a yakalanan solist, televizyon programını balkondan yaptı
Covid-19'a yakalanan solist, televizyon programını balkondan yaptı
Covid-19'a yakalanan solist, televizyon programını balkondan yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

İzmir Tabip Odası Başkanı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı
İzmir Tabip Odası Başkanı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 230 kişi vefat etti, 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 230 kişi vefat etti, 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi
İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıranlardaki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıranlardaki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Mesut Özil Arda Güler Erol Bulut Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Covid-19'a yakalanan solist, televizyon programını balkondan yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 11:52:45. #1.14#

title