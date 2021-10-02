COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de yaşayan ve hayatını sürekli olarak kullanmak zorunda kaldığı ilaçlarla sürdüren, iltihaplı bağırsak hastası Ömür Akkaya (38), Covid-19'a yakalandı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de yaşayan ve hayatını sürekli olarak kullanmak zorunda kaldığı ilaçlarla sürdüren, iltihaplı bağırsak hastası Ömür Akkaya (38), Covid-19'a yakalandı. Akkaya, Evde tedavi olmama rağmen hastalığı çok ağır geçirdim. O an 'Keşke ölseydim' dedim. Hayatımın en zor dönemini yaşadım dedi.

İzmir'de yaşayan Ömür Akkaya'ya, 2013 yılında iltihaplı bağırsak hastalığı (ülseratif kolit) tanısı koyuldu. 4 yıl sonra ameliyatla kalın bağırsağı alınan Akkaya, 6 ay süreyle stoma (bağırsak) torbasıyla yaşamak zorunda kaldı. Sağlıklı bireylere göre 2 kat riskli grupta yer aldığını söyleyen Akkaya, tüm tedbirleri almasına rağmen Covid-19'a yakalandığını belirtti. Bağırsak hastası olarak Covid-19'a yakalanınca çok büyük korku yaşadığını dile getiren Akkaya, ağır ve ağrılı süreçten geçtiğini, hastalık süreci boyunca Covid-19 ilaçlarını kullandığını söyledi.

Aşının çok önemli olduğunu vurgulayan Ömür Akkaya, Evde tedavi olmama rağmen hastalığı çok ağır geçirdim. O an 'Keşke ölseydim' dedim. Hayatımın en zor dönemini yaşadım. Aşı olduktan sonra kendimi daha korunaklı hissettim. Covid-19 sürecinde yaşadığım zor ve kötü günleri herkese aktardım. Çevremdekilere doktorlarına danışarak aşı olmalarını önerdim. Lütfen tedbirlere uyalım. Mutlaka maske, mesafe kurallarına uyulsun çünkü çok zor bir süreç. Çift kat maske kullanmama rağmen bu virüse çalıştığım ortamda yakalandım diye konuştu.

Aşıları yokken hastalığa yakalanan ve tedavisinin ardından 2 doz aşı olduğunu belirten Ömür Akkaya, kendisi gibi kronik hastalığı olanlara doktorlarına danışarak aşı olmalarını önerdi.

Aşı olduktan sonra kendisini daha korunaklı hissettiğini dile getiren Akkaya, Eşim ve çocuğum ile birlikte yaşıyorum, virüs ikisine de bulaşmadı. Evin içinde maskeyle dolaşıyorduk. Ayrı odalarda yemek yiyorduk. 14 gün tek başıma odamdan hiç çıkmadım. O zaman tutsaklığın ne olduğunu anladım. Özgürlüğün kıymetini daha çok anladım ve çevremdeki herkese önlemlere uymaları için hep hatırlatmalarda bulundum. Türkiye'deki 125 bin iltihaplı bağırsak hastasının (ülseratif kolit) yaklaşık 5 bini bu virüse yakalandı ve bir kısmı entübe yaşadı. Bu hastaların normal insanlara göre 2 kat daha tedbirli olması gerekir dedi.

COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM

COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM

COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM

COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM

COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM

COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM

COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

 Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi

 Hamile dini nikahlı eşini öldüren kocaya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Hamile dini nikahlı eşini öldüren kocaya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Joe Biden Seyit Torun Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Deniz Acun Ilıcalı Seda Sayan
Spor Mehmet Topal Balotelli Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Amelia Hamlin Meral Akşener Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: COVİD-19'A YAKALANAN BAĞIRSAK HASTASI KAYA HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 10:36:51. #1.12#