Covid-19'a rağmen tüm ekip sahada
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Covid-19'a rağmen tüm ekip sahada

23.11.2020 17:55 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:59
Covid-19'a rağmen tüm ekip sahada

Dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde Türkiye'de de artış gösteren korona virüs salgını döneminde MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde Türkiye'de de artış gösteren korona virüs salgını döneminde MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor. 17 ilçedeki 1.088 mahallede gece gündüz çalışan ekiplerin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Ülke olarak geçtiğimiz bu zorlu süreçte maalesef kovid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı olarak karantina altında bulunan 59 personelimiz var. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen mevcut personelimiz, fazla mesai yaparak vatandaşlarımızın talep ve isteklerini karşılıyor" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde tüm ülkede artışa geçen korona virüs ile mücadelesini sürdürürken diğer yandan da hizmetlerine devam ediyor. 17 ilçe ve 1.088 mahalleye gece gündüz ayrımı yapılmadan hizmet götüren MASKİ ekipleri, üstün bir çaba gösteriyor. Su borusu patlakları, kanalizasyon hattı tıkanıklıkları, abonelik işlemleri, sayaç arıza işlemleri, atıksuların arıtılması, içme suyu depolarının temizliği ve klorlanması, sondaj kuyularının bağlantılarının yapılması, yağmursuyu ızgaraları ve dere temizlikleri gibi birçok alanda görev yapan MASKİ ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdir topluyor.

"Personelimiz, zor şartlar altında sorunları çözüme kavuşturuyor"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Covid 19'a karşı verdiğimiz bu amansız mücadele karşısında hizmet çizgimizden ayrılmayarak her vatandaşımızın talebini yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte maalesef kovid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı olarak karantina altında bulunan 59 personelimiz var. Ekiplerimizin sayısının azalmasına rağmen personelimizin göstermiş olduğu gayret neticesinde vatandaşlarımızı mağdur etmiyoruz. Mesai mefhumuz gözetmeksizin çalışmalarına devam eden tüm MASKİ personelimize teşekkür ediyor, Covid-19 testi pozitif çıkan veya karantina altında olan çalışanlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi. - MANİSA

Covid-19'a rağmen tüm ekip sahada
Covid-19'a rağmen tüm ekip sahada
Covid-19'a rağmen tüm ekip sahada
Covid-19'a rağmen tüm ekip sahada
Covid-19'a rağmen tüm ekip sahada
Covid-19'a rağmen tüm ekip sahada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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