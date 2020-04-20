Covid-19'a rağmen miting düzenleyen Bolsonaro konuşması sırasında sık sık öksürdü
Covid-19 salgınına rağmen miting düzenleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, konuşma sırasında sık sık öksürdü.
20.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:39
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ulusal Ordu Günü kutlamaları için bulunduğu askeri karargahta yüzlerce kişi tarafından karşılandı.
Covid-19 salgınına rağmen toplanan kalabalık, Bolsonaro'dan Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması için askeri müdahale talep etti. Bolsonaro taraftarları ayrıca, 1968'te askeri diktatörlük tarafından ordunun siyasi gücünü artırmak çıkartılan yasanın (AI-5) işletilmesini istedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com