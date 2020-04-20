Covid-19'a rağmen miting düzenleyen Bolsonaro konuşması sırasında sık sık öksürdü Covid-19 salgınına rağmen miting düzenleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, konuşma sırasında sık sık öksürdü.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ulusal Ordu Günü kutlamaları için bulunduğu askeri karargahta yüzlerce kişi tarafından karşılandı.

Covid-19 salgınına rağmen toplanan kalabalık, Bolsonaro'dan Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması için askeri müdahale talep etti. Bolsonaro taraftarları ayrıca, 1968'te askeri diktatörlük tarafından ordunun siyasi gücünü artırmak çıkartılan yasanın (AI-5) işletilmesini istedi. Euronews.com'da Görüntüle