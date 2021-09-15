COVİD-19'A KARŞI TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI ÖZENLE DEZENFEKTE EDİLİYOR

Edirne Belediyesi Covid-19 önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Okulların açılması ve yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından toplu ulaşım araçları kullanan kişi sayısının da arttığını belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısı ile toplu ulaşım araçlarının nasıl dezenfekte edildiği konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

Aşının önemine değinen Gürkan, "Aşı yaptırmayanlar, aşıya karşı olanlar, aşıya inanmayanlar var. Bu tabi insanların demokratik ortamda özgür tercihleri gibi gözüküyor. Tabi toplumsal yaşamında bazı kuralları var. Örneğin ben 2 doz sinovac 2 doz da biontech aşısı oldum. 4 doz aşı oldum. Toplumda birlikte yaşıyoruz, bilimin gösterdiği yolda mutlak suretle aşılarımızı olmamız gerekiyor. Kuşkusuz insanlara illa aşı olacaksın diye dayatma şansımız yok ama aşı olmama tercihini kullananların da topluma virüs bulaştırma riskine karşı, her türlü sorumluluğu alması ve tüm kurallara uyması gerekiyor. Bu temel kaide. Bir kez daha sizin aracılığınız ile herkesi aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Evet, siz hasta olmayabilirsiniz ama taşıyıcı olabilirsiniz. Başkalarının can güvenliğini riske atmaya kimsenin hakkı yok. Hem devletimiz hem yerel yönetimler hem de kamu kurumları aşı olmayanlar ile ilgili bir sürü tedbir alıyorlar" ifadelerine yer verdi.

ETUS'ta çalışan tüm şoförlerin aşılarını olduğunu belirten Gürkan, "Aşı olmamış hiçbir şoförümüz yok. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yine her araçta mutlak suretle el dezenfektanları var. ve her seferden sonra araç seferini bitirip, buraya geldiğinde baştan sona dezenfekte ediliyor. Şoför arkadaşımız bunu sağlıyor. Akşam servisi bittikten sonra bir kez daha araç dezenfekte ediliyor. Bir sonraki güne hazır hale geliyor" dedi.

Günlük yolcu taşıma sayıları hakkında da bilgi veren Gürkan, "Okulların açıldığı hafta ilk 5 gün; 2019'da 202 bin yolcu taşımışız ilk 5 günde, 2020'de 95 bin daha sonra biliyorsunuz kapanma geldi ve bu yıl 116 bin yolcu taşımışız. Yarı yarıya yolcu sayısında bir düşme söz konusu. Günlük ortalama yolcu sayısı 2019'da 40 bin iken, 2020'de 19 bin, 2021'de 23 bin. Burada da yarı yarıya bir düşüşüz söz konusu. Yine okulların açıldığı ilk hafta günlük sefer sayısı 2019'da 1643, 2020'de 944, 2021'de 1025. " diye konuştu.

Sefer sayıları hakkında da bilgi veren Gürkan, "Seferde olan bütün araçları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'müz sistem üzerinden görüyor ve denetliyor" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından toplu ulaşım araçları dezenfekte edildi

Habermetre - Son Dakika Haberleri