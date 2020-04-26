Covid -19'a karşı "kuzu eti" önerisi
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Nihat Çelik, Türkiye, Kuzu, Güncel, Haber

Covid -19'a karşı "kuzu eti" önerisi

Türkiye Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı vatandaşları kuzu eti tüketmeye davet etti.

26.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:40
Covid -19'a karşı

Türkiye Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı vatandaşları kuzu eti tüketmeye davet etti.

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'de ve dünyada yaşanan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı vatandaşlara çağrıda bulunarak, kuzu etinin insanın bağışıklık sisteminin güçlenmesinde faydalı olduğunu ve bunun bilimsel olarak kanıtlandığını açıkladı. Kuzu ile oğlağın yayla ve meralarda tamamen doğal ortamda beslenerek şifalı ete dönüştüğünü aktaran Çelik, kuzu ve oğlakların Anadolu coğrafyasındaki meralarda besin değeri yüksek şifalı otlar ile beslendiğini kaydetti. Kuzu etinin her insanın günlük alması gereken çinko içeriğine sahip olmasından dolayı vücuttaki bağışıklık sisteminin gelişmesi için gerekli olan savunma mekanizmasını güçlendirdiğini ifade eden Çelik, "Yaşı ilerlemiş vatandaşlarımızda oluşan B12 vitamin eksikliğini de kuzu-oğlak eti tamamlamaktadır. Özellikle 60-65 yaş aralığındaki insanların çoğunluğunda görülen B12 vitamini eksikliğini de yaşadığımız şu olumsuz günlerde kuzu eti tüketerek aşabileceğimize inanıyoruz. Buna ek olarak B kompleksi vitaminleri yüksek düzeyde içerdiği için sinir sistemine bağlı gelişecek olan ileri dönem hastalıklarının ortaya çıkmasını da engellemektedir. Kuzu ve oğlak eti, kas gelişimini ve özellikle gelişmekte olan çocukların sinir sistemi ile iskelet yapısını güçlendiren protein, vitamin ve mineral madde içeriği bakımından zengindir" dedi.

Korona virüs salgınından korunma amaçlı olarak uzmanlar tarafından yapılan temizlik ve dezenfekte uygulamalarının oluşturduğu cilt ve deri hastalıklarının engellenmesinin en önemli faktörlerinden birisinin kuzu ve oğlak etinin sürekli tüketilmesi olduğunu vurgulayan Çelik, "Çünkü kuzu ve oğlak eti içerisindeki yüksek vitamin değerleri sayesinde cilt ve deri hastalıklarının önlenmesinde ciddi bir paya sahiptirler. Kuzu ve oğlak eti, insan sağlığı açısından özellikle de kalp ve damar sağlığı açısından çok rahatlıkla tüketebilecek bir kırmızı et çeşidi olarak öne çıkmaktadır. Oğlak eti, diğer kırmızı etlerle kıyaslandığı zaman istenilen yağ asitlerinin yüksek olması nedeniyle kan kolesterol düzeyine ve koroner problemlere etki bakımından daha avantajlı durumdadır. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin vurguladığı gibi vatandaşımıza sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi noktasında da bizler de gayret göstermekteyiz. Ülkemizin yaşadığı sıkıntılı süreçte Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı üzere hayvansal gıda başta olmak üzere tüm gıda ürünlerinde kendi kendimize yetecek üretim kapasitesine sahibiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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