Covid-19'a karşı en umut vadeden tedavi ve ilaçlar hangileri?

Yeni tip koronavirüsün dünya genelinde yayılma hızı düşse de her gün binlerce insan virüse yakalanmaya devam ediyor. Diğer taraftan bilim insanları da dört bir koldan salgını frenleyecek ilaç ve tedaviler üzerinde çalışıyor.

Bu çalışmalar hem yeni ilaçları hem de koronavirüs tedavilerinde daha önceden kullanılmış ilaçları da kapsıyor. Umut vadeden birçok ilaç kısa süre önce hastalarda denenmeye başlandı ya da birçok ilaç firması ve hastane bu ilaçları kısa süre içinde kobaylar ve ardından insanlar üzerinde denemeye hazırlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle