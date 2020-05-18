Covıd 19'a karşı diyabet hastalarına 3 kritik uyarı
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Covıd 19'a karşı diyabet hastalarına 3 kritik uyarı

Doç. Dr. Özlem Çelik "Sağlıklı yaşam alışkanlıklarına düzenli olarak uyulduğu takdirde diyabet hastaları da Covid-19'dan genel popülasyona benzer şekilde etkilenirler. Bu hastalıkta iyi kan şekeri kontrolü ise enfeksiyon riski ve şiddetini azaltmada kilit role sahip" diyor. Kan şekerinin kontrol altına alınmasında ise bu 3 kural büyük önem taşıyor; sağlıklı beslenmek, ilaç tedavisine devam etmek ve düzenli egzersiz yapmak!

Covıd 19'a karşı diyabet hastalarına 3 kritik uyarı
18.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:15

Her 14 kişiden 1'i tip 2 diyabet hastası

Ülkemizde koronavirüs (Covid-19) pandemisinde vakaların düşüşe geçmesiyle birlikte yeni normal sürecine start verilirken uzmanlar her fırsatta "Sosyal izolasyon ve diğer korunma yöntemlerine aynı titizlikle devam edin" uyarısında bulunuyor. Koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği korunma yöntemlerini kronik hastalıkları olanların çok daha titizlikle uygulamaları gerekiyor, çünkü Covid-19 bu hastalarda daha ağır seyredebiliyor. Öyle ki koronavirüsten ölüm riski, tip 2 diyabet hastalarında 7 kat daha fazla. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Doç. Dr. Özlem Çelik, ülkemizde her 14 kişiden birinde tip 2 diyabet hastalığının görüldüğüne dikkat çekiyor. Diyabet hastalarında kan şekeri ne kadar iyi kontrol altında olursa, riskin de o kadar azaldığına belirten Doç. Dr. Özlem Çelik "Sağlıklı yaşam alışkanlıklarına düzenli olarak uyulduğu takdirde diyabet hastaları da Covid-19'dan genel popülasyona benzer şekilde etkilenirler. Bu hastalıkta iyi kan şekeri kontrolü ise enfeksiyon riski ve şiddetini azaltmada kilit role sahip" diyor. Kan şekerinin kontrol altına alınmasında ise bu 3 kural büyük önem taşıyor; sağlıklı beslenmek, ilaç tedavisine devam etmek ve düzenli egzersiz yapmak!

BESLENME KURALLARI: AZ KARBONHİDRAT, BOL SU

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Doç. Dr. Özlem Çelik diyabet hastalarının pandemi döneminde sağlıklı beslenme kurallarına mutlaka uymaları gerektiğine vurgu yaparak, "Böylece kan glukoz düzeyleri, vücut kiloları, tansiyon ve kolesterol değerleri hedef değerlerde kalmaya devam edecektir" diyor.

Vücudunuza karbonhidrat yüklemeyin

Fazla karbonhidrat yükünden, örneğin tatlı ve unlu gıdalardan uzak durun. Öğünlerde karbonhidratlar olarak tam buğday, çavdar ekmeği, yulaf ve bulgur gibi tam taneli tahıllar, meyveler, sebzeler ve düşük yağlı süt gibi besinleri tercih edin.

Bu diyetlerden kaçının

Çok düşük karbonhidratlı ve ağır ketonojik diyetler vitamin, mineral, posa ve enerji kaynağı olan çok fazla sayıda besinin tüketimini sınırlandırdığı için önerilmiyor. Bu nedenle çok düşük karbonhidratlı ve ağır ketojenik diyetlerden kaçının.

Kaynak: Snob Magazin

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