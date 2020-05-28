Covid-19'a karşı asansörde yeni teknoloji çözümleri yolda
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Covid-19'a karşı asansörde yeni teknoloji çözümleri yolda

Dünya genelinde 15 milyondan fazla asansör, her gün ortalama 1.5 milyar insan tarafından kullanılıyor.

Covid-19'a karşı asansörde yeni teknoloji çözümleri yolda
28.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:29

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile birlikte dikey ulaşım aracı asansörlerin insan sağlığı için önemi bir kez daha ortaya çıkınca, üreticiler de vakit kaybetmeden virüse karşı akıllı teknolojilere yöneldi.

Tüyap Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek olan 17. Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı, dünya genelinde kullanılmaya başlanan yeni nesil asansörlere de ev sahipliği yapacak. Fuarda, virüs bulaşma riskini en aza indirmeye yardımcı temassız çağrı sistemiyle çalışan asansörlerden, bakteri ve mikrop oluşumunu engelleyen çözümlere, kendi kendini temizleyen kabinlerden, buton yerine hologram teknolojilerine sahip asansörlere kadar 2021'nin tüm yenilikleri bir arada sergilenecek.

"Virüs salgını, her gün milyonlarca insanın sosyal mesafe pek de mümkün olmadan birlikte yolculuk yaptığı asansörlerde hijyen konusunu güçlü bir şekilde gündeme getirdi" diyen Tarsus Turkey Fuarlar Direktörü Seda Bozkurt, hem Türkiye'nin önemli yerli üreticilerinin hem de dünya markalarının asansör teknolojilerinde daha fazla akıllı ve sağlıklı çözümlere yönelmeye başladığını söyledi. Bozkurt, "2021 yılı Mart ayında düzenleyeceğimiz Asansör İstanbul katılımcılarımızdan bir firma, kullanıcıların butonlara dokunmasına gerek olmadan yolculuk yapabilecekleri temassız çağrı sistemini sergileyecek. Güvenli ve konforlu bir deneyim sunan bu sistemin bulunduğu asansörlerde yolcular, QR kodu mobil cihazlarına okutarak gitmek istediği katı seçebiliyor. Çin'de hologram teknolojisine sahip asansörler ortayı çıkmaya başladı. Bu teknolojinin de fuara gelmesini bekliyoruz. Yine kabin üreticisi yurt içi ve yurt dışından katılımcılarımızın da kendi kendini temizleyen özel malzemeden üretilen asansör kabinlerini fuara yetiştireceklerini sanıyorum. Kısacası, dünyanın asansörcüsünü İstanbul'da bir araya getiren organizasyonumuz, 17. buluşmada da asansöre dair en akıllı çözümlerin adresi olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler

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