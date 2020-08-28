Covid-19'a 'Hackathon' ile çözüm arayacaklar Başta COVID-19 pandemisi olmak üzere sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı etkileyen tüm alanlarda yenilikçi fikirler geliştirilmesi amaçlanan Healtech Hackathon 29-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başta COVID-19 pandemisi olmak üzere sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı etkileyen tüm alanlarda yenilikçi fikirler geliştirilmesi amaçlanan Healtech Hackathon 29-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, Yıldız Teknopark tarafından koordine edilen, İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi ortaklığı ve katkılarıyla geliştirilen ve Teknopol İstanbul'un da ortak olarak yer aldığı Yenilikçi Sağlık Teknolojileri Geliştirme Platformu Projesi (Healtech) kapsamında gerçekleştirilecek olan "hackathon" (siber maraton) ile başta COVID-19 pandemisi olmak üzere sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı etkileyen tüm alanlarda yenilikçi fikirler geliştirilecek.

ANA TEMA COVID-19"Healtech Hackathon" adını taşıyan etkinlik, 29-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında online ortamda yapılacak. Ağırlıklı olarak COVID-19 pandemisinin yarattığı sorunların çözümü ile ilgili konular üzerine çalışılacak olan maratonda ayrıca sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı etkileyen tüm alanlarda yenilikçi fikirler de geliştirilecek.ETKİNLİK NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?Etkinlik kapsamında katılımcılar önceden belirlenen, Covid-19 pandemisine ilişkin konulardan ilgili oldukları bir tanesi üzerinde çalışmaya başlayacak ve sürecin sonunda projelerini ortaya çıkaracaklar. Katılımcı ekipler, projelerini anlattıkları azami 2 dakikalık videolar üzerinden değerlendirilerek sonuca ulaşılacak. Hackathon'a katılmaya hak kazanan takımlar en az 1 mentörle eşleşecek, slack platformu üzerinden takımlar mentorleriyle yakın ilişki içerisinde fikirlerini geliştirecek, olgunlaştıracak ve jüriye sunabilir hale gelecekler.Hackathon'da başarı gösteren adaylara yönelik Platform Üyesi kurumların katkıları ile dijital bir girişim hızlandırma programı uygulanacak. Bu sayede fikirden ürüne geçiş, fonlama ve müşteriye erişim süreci hızlandırılacak.30'DAN FAZLA KURULUŞ DESTEKLİYOR

Yıldız Teknopark yürütücülüğü ve İstanbul Aydın Üniversitesi ile Teknopol İstanbul A.Ş. (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknokenti) ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan hackathon, MÜSİAD, Bayer, Teknopark Samsun, Türkiye Organ Nakli Vakfı, TÜSEB, TÜGİM, Turkcell Teknoloji, TR Angels, TOBB, İstanbul Kent Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Boğaziçi Ventures, Vestel Ventures, HK Ventures, SODER ve Brıghtlab gibi 30'un üzerinde kurum ve kuruluşun desteğiyle gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA