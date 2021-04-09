Covid-19'a yakalanan Kalust Şalcıoğlu'nun son hali üzdü

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Sertaç karakteriyle tanıdığımız oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu, Covid-19'a yakalanmıştı. Şalcıoğlu son görüntüsünü sevenleriyle paylaştı. İşte detaylar...

42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu Covid-19'a yakalandı.

Önceki gün İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, 'Bu devasa maske ile akciğerimi açıyoruz' ifadelerini kullandı. Ünlü ismin bu görüntüsü sevenlerini oldukça üzdü.

42 yaşındaki oyuncunun tedavisine bir süre daha hastanede devam edilecek.

Çocuklar Duymasın dizisinde Kalust Şalcıoğul ile aynı seti paylaşan arkadaşları da ünlü oyuncuya sosyal medya üzerinden 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler.

Kaynak: Snob Magazin