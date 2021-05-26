Counter-Strike, Nintendo DS tarafından yeniden hazırlanıyor iddiası ortaya atıldı!

Fransız bir yayıncı, YouTube kanalında Valve'ın popüler oyun serisi Counter Strike'ı yeniden oluşturma yönünde çalışmalarına başladığını ileri sürdü. YouTuber ayrıca, yeni oyunla ilgili videoları da kanalında paylaştı. İşte detaylar!

Valve'ın birinci şahıs nişancı oyunu Counter-Strike, Nitendo DS tarafından yeniden hazırlanıyor iddialarıyla gündeme geldi. Proje birkaç aydır devam ediyor ve tamamlanmadan önce yapılması gereken birçok işin olduğu söyleniyor. Ancak YouTuber, ekibin kaynak kodu tamamladığında oyunu yayınlamak istediğini dile getiriyor.

Orijinal Counter-Strike oyunu, Valve'ın Half-Life için mod olarak oluşturması sonucunda piyasaya sürüldü. Şirket daha sonra mod yapımcıları Minh Le ve Jess Cliffe'i işe alarak, oyunun ticari olarak bütün haklarını satın aldı. Valve ilerleyen yıllarda en büyük ticari kapılarından biri haline gelmiş Counter-Strike: Global Offensive gibi birçok devam serisi üretti.

Fransız bir YouTuber olan Fewnity, Nintendo DS için Counter-Strike geliştirmedeki ilerlemelerini belgelerle açıkladı. En son videolarından birinde, DS dokunmatik ekranı kullanan yeni bir hedefleme sistemini vurguluyor. Görüntüler ayrıca, orijinal bazı ikonik silah seslerinin geri döndüğünü de gözler önüne seriyor. Video, Counter Strike'ın en ünlü haritası de_dust2'de geçiyor.

Fewnity YouTube kanalında yapım sürecini gösteren başka videolarda yayınladı. Grafiklerin hala oldukça ilkel olması, bunun devam eden bir yapım sürecinden kaynaklandığını düşündürebilir. Twitter'da en son ilerleme güncellemesinde oyuna yeni özellikerin eklendiğini de belirtti. Bunlar, yeni sesler ve ekran sarsıtısında küçük düzeltmeler, kafadan vurma, yeni dükkanı ve kontorl seçenekleri gibi önemli özelliklere dayanıyor.

YouTuber'ın bu iddiası ve ortaya koyduğu belgeler düşünüldüğünde yeni bir Counter-Strike oyununun üzerinde çalışıldığını söylemek yanlış olmaz.