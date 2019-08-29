Countdown Filmi

29.08.2019 08:54

Genç bir hemşire, insanların en zaman öleceğini tahmin eden bir uygulamayı indirir. Uygulamada, yaşamak için sadece üç gününün kaldığını öğrenen genç kadın, bu sırada gizemli bir siluetin kendisini takip ettiğini fark eder. Genç kadın, zamanı dolmadan önce peşindekinin ne olduğunu anlayıp, hayatını kurtarmanın yolunu bulmak zorundadır.

Yönetmen: Justin Dec

Senaryo: Justin Dec

Oyuncular: Anne Winters, Elizabeth Lail, Peter Facinelli, Austin Zajur, Charlie McDermott, Talitha Eliana Bateman, P.J. Byrne, Tichina Arnold, Tom Segura, Jordan Calloway, Lana McKissack, John Bishop, Marisela Zumbado, Jeannie Elise Mai, Mariano 'Big Dawg' Mendoza, Willow Hale, Dillon Lane, Lisa Linke, Dirk Rogers, Chuck Filipov, Nathan Moore, Ramsay Philips, Anne McCarthy, John Barbolla

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Countdown

Yapımcı Firma: Pinema

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 25.10.2019



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Kaynak: InterSinema.com