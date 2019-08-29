Countdown Filmi
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Genç bir hemşire, insanların en zaman öleceğini tahmin eden bir uygulamayı indirir. Uygulamada, yaşamak için sadece üç gününün kaldığını öğrenen genç kadın, bu sırada gizemli bir siluetin kendisini takip ettiğini fark eder. Genç kadın, zamanı dolmadan önce peşindekinin ne olduğunu anlayıp, hayatını kurtarmanın yolunu bulmak zorundadır.
Yönetmen: Justin Dec
Senaryo: Justin Dec
Oyuncular: Anne Winters, Elizabeth Lail, Peter Facinelli, Austin Zajur, Charlie McDermott, Talitha Eliana Bateman, P.J. Byrne, Tichina Arnold, Tom Segura, Jordan Calloway, Lana McKissack, John Bishop, Marisela Zumbado, Jeannie Elise Mai, Mariano 'Big Dawg' Mendoza, Willow Hale, Dillon Lane, Lisa Linke, Dirk Rogers, Chuck Filipov, Nathan Moore, Ramsay Philips, Anne McCarthy, John Barbolla
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Countdown
Yapımcı Firma: Pinema
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 25.10.2019
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