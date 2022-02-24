Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 2 milli sporcu finale kaldı

Almanya'da düzenlenen Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 2 milli sporcu finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarışmalarda milli sporcular Adem Asil 14,533 puanla, İbrahim Çolak ise 14,466 puanla halka aletinde finale kaldı.

Organizasyonda yarın atlama, paralel ve barfiks aletlerinde yarışlar yapılacak.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 27 Şubat'ta sona erecek.