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Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası

Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na katılacak milli sporcular belli oldu.

Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na katılacak milli sporcular belli oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'ta Almanya'da başlayacak organizasyonda milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil ve Kerem Şener yarışacak.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 27 Şubat'ta sona erecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Dünya Kupası, Cimnastik, Almanya, Milli, Spor, Haberler

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