Çotanak Stadı mart ayında tamamlanacak

21.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:48

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çotanak Stadı'nın yapımının mart ayında tamamlanacağını bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, stat inşaatında sona yaklaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yüklenici firma yetkilileri, yaptığımız görüşmede inşaatın büyük oranda tamamlandığını ve mart ayı itibarıyla teslim edeceklerini bildirdiler. Bu çok donanımlı, modern tesiste Giresunspor'umuz inşallah şampiyonluklar yaşayacak."

Kaynak: AA