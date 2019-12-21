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Çotanak Stadı mart ayında tamamlanacak

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çotanak Stadı'nın yapımının mart ayında tamamlanacağını bildirdi.

21.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:48
Çotanak Stadı mart ayında tamamlanacak

Belediye Başkanı , Çotanak Stadı'nın yapımının mart ayında tamamlanacağını bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, stat inşaatında sona yaklaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yüklenici firma yetkilileri, yaptığımız görüşmede inşaatın büyük oranda tamamlandığını ve mart ayı itibarıyla teslim edeceklerini bildirdiler. Bu çok donanımlı, modern tesiste Giresunspor'umuz inşallah şampiyonluklar yaşayacak."

Kaynak: AA
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