Çotanak Stadı mart ayında tamamlanacak
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çotanak Stadı'nın yapımının mart ayında tamamlanacağını bildirdi.
21.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:48
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çotanak Stadı'nın yapımının mart ayında tamamlanacağını bildirdi.
Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, stat inşaatında sona yaklaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Yüklenici firma yetkilileri, yaptığımız görüşmede inşaatın büyük oranda tamamlandığını ve mart ayı itibarıyla teslim edeceklerini bildirdiler. Bu çok donanımlı, modern tesiste Giresunspor'umuz inşallah şampiyonluklar yaşayacak."
Kaynak: AA
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