Cost Aksiyonlarına Katılım Kuralları Güncellendi!
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Cost Aksiyonlarına Katılım Kuralları Güncellendi!

Cost Aksiyonlarına Katılım Kuralları Güncellendi!
Habermetre - Haberler | Toplum

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (COST) Yönetim Komitesi TÜBİTAK Katılım Kuralları güncellendi.

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (COST) Yönetim Komitesi TÜBİTAK Katılım Kuralları güncellendi.

Yapılan değişiklikler şu şekildedir:

Destek Mektubu ile COST Aksiyonlarına Yönetim Komitesi (Management Committee-MC) üyesi olarak atanmak için gerçekleştirilen başvurularda COST Üst Düzey Temsilciler Komitesi onay tarihi (CSO Approval Date) sonrası bekleme süresi 1 aydan 2 aya çıkarıldı. Devam eden veya sona ermiş proje ile başvuru kuralına konu destek programlarına ARDEB 1004 ve 1007, TEYDEB 1707, SAYEM ve BİDEB 2232-B, 2247-A, 2247-B ve 2247-D programları da eklendi. Güncel COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları için tıklayınız.

Bununla birlikte, COST Kuruluşu tarafından yapılan değişiklik doğrultusunda bundan sonraki süreçte COST Aksiyonlarına Yönetim Komitesi yedek üyesi ataması gerçekleştirilmeyecektir. Yönetim Komitesi yedek üyeleri Yönetim Komitesi üyeleri tarafından Çalışma Grubu üyeleri arasından gerekli durumlarda geçici olarak seçilebilecektir.

Aksiyonların bilimsel faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Çalışma Gruplarına üye olmak isteyen araştırmacıların ilgili COST Aksiyonu'nun web sayfasında yer alan "Working Group" sekmesi altındaki başvuru sistemini kullanarak başvurmaları mümkün olacaktır. Çalışma Grubu üyelerinin Aksiyon Yönetimi tarafından seçilmesine devam edilecektir.

Kaynak: Habermetre

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