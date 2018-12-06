Coşkunöz,Romanya’da Renault için üretecek

Coşkunöz Holding bünyesindeki Coşkunöz Metal Form ile İtalyan Magnetto ortaklığında kurulan Coşkunöz MA, globalde yeni yatırımlarla üretim atağına geçiyor. Romanya'da 20 milyon euroluk yatırım ile kurulacak olan üretim tesisinde Renault için gövde grubu presli ve rollform sac parçaları üretilecek.