SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Coşkunöz Metal Form faaliyetlerine geçici süre ara verdi - Ekonomi
Coşkunöz, Ekonomi

Coşkunöz Metal Form faaliyetlerine geçici süre ara verdi

Coşkunöz Holding, Metal Form fabrikasındaki faaliyetlerin büyük bir kısmına kademeli olarak ara verdi.

03.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:01
Coşkunöz Metal Form faaliyetlerine geçici süre ara verdi

Coşkunöz Holding, Metal Form fabrikasındaki faaliyetlerin büyük bir kısmına kademeli olarak ara verdi. Ayrıca, sağlık personelinin kullanması için tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman üretimine de başlandı.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsü Türkiye'de de hissedilirken, Bursa'da üretim yapan Coşkunöz Metal Form fabrikası da faaliyetlerini geçici süre durdurma kararı aldı. Holdingden yapılan yazılı açıklamada her türlü tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edeceği vurgulandı.

Coşkunöz Holding tarafından yapılan yazılı açıklamanın tamamı şöyle:

"Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünya ve ülkemiz zor günlerden geçiyor. Coşkunöz Metal Form olarak da salgınla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ve Coşkunöz Holding genelinde çalışanlarımızın sağlığını öncelik alarak uygulanan tedbirlere paralel olarak gerekli aksiyonları bugüne kadar devreye aldık; almaya da devam ediyoruz. Bu doğrultuda, sağlık risklerini azaltmaya yönelik aldığımız önlemler ile global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları ve ticaretin yavaşlamasını dikkate alarak, Coşkunöz Metal Form fabrikasındaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 31.03.2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak geçici bir süre ara verme kararı aldık. Üretime tam kapasite yeniden başlama tarihi, iş akışlarındaki olası gelişmeler günlük olarak takip edilerek, Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Metal Form yönetimlerinin kararları doğrultusunda paylaşılacaktır.

Öte yandan, dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, Coşkunöz Holding ve bağlı şirketleri olarak bizim de büyük bir sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Bu bilinçle, büyük fedakarlık ve özveriyle hastanelerde hizmet veren sağlık personelimizin kullanması için koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme üretimine başladık. Korona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak, finansal istikrar ve güven ortamının korunmasına katkı sunmak, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, milletimize ve devletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için bir an önce tüm faaliyetlerimizi yürütme gayreti içindeyiz. Yaşadığımız zaruri dönemin ardından piyasanın ihtiyaçlarını güçlü bir şekilde karşılamaya devam edeceğiz." - BURSA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı
Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretime ara verdi Ekonomi
Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretime ara verdi
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Ekonomi
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı Ekonomi
EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Ekonomi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye...
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin
TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Simge Sağın Serdar Ortaç Nurgül Yeşilçay
Spor Rüştü Reçber Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Coşkunöz Metal Form faaliyetlerine geçici süre ara verdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 17:43:45. #1.14#
title