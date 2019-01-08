Coşkunöz Kalıp Makina, 'Ramakkala' ile Ödülün Sahibi Oldu

Coşkunöz Kalıp Makina AŞ, Türk Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) düzenlediği MESS İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması'nda Altın Eldiven kategorisinde ödüle layık görüldü.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ve uygulamaları ile sektörün öncüsü olma hedefi doğrultusunda Coşkunöz Kalıp Makina, iş sağlığı ve güvenliğini dijital dönüşüme entegre etmek için iç dinamikleriyle geliştirdiği yazılım programı ile MESS İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yarışması'nda Altın Eldiven kategorisinde tavsiye edilen uygulama olarak ödülün sahibi oldu. CITS ortaklığında gerçekleştirilen, "Ramakkala Bildirim Sistemi Yazılım Projesi" MESS Eğitim Vakfı'ndan "Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti" ödülünü de almaya hak kazandı.

CITS Bilişim Hizmetleri ortaklığında geliştirilen sistemde kaza durumu gerçekleşmemiş veya yaralanma olmamış olaylar, makina, ekipman, bina hasarları ve güvensiz durum ve davranışlar bir sistem ile kayıt altına alınarak erken önlem planı oluşturuluyor. Kısaca her olayın "Ramakkala" bildirilmesi ve olayın önüne geçilmesi sağlanıyor. Coşkunöz Kalıp Makina, gelişen büyük, küçük tüm riskli durumları bildirim sisteminden kontrol ederek olay incelemesi ve kök-neden analizi yapıyor. Analizler sonunda alınacak önlemler belirleniyor ve ilgili kişilere aksiyon planı iletiliyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı'nın da onayından geçen aksiyon planları ile kazaya neden olabilecek her ihtimal en baştan analiz edilerek, ortadan kaldırılmış oluyor. - BURSA

Kaynak: İHA