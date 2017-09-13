Coşkundere: "Dirençli Bir Takım Oluşturmak İstiyoruz"

Spor Toto 2.Lig ekiplerinden Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor ligin 3.haftasında sahasında oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Tokatspor sahasında oynayacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarını Gaziosmanpaşa Stadyumunda yaptığıa antrenmanla sürdürdü. Antrenaman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokatspor Teknik Direktörü Ercüment Hülagu Coşkundere, 16 günde 5 maç oynayacaklarına dikkat çekerek,"Birisi kupa 4 tanesi lig olmak üzere 16 günde 5 maç yapacağız. Ligin iddialı takımlarından Keçiörengücü ile karşılaşacağız ondan sonra Hatay'la oynayacağız. Oda Play-0ff oynayan bir takım. Kastamonu'da keza öyle bir takım. Afyon takımın da hafife almaz isek zorluk derecesi yüksek maçlar oynadık ve oynayacağız. Temennimiz dirençli ve planlı bir takım yapmak. Bununla ilgili çalışıyoruz, eksiklerimiz var. Ama fiziken ve taktik anlamında tam olmadık ama bunun yüzdesi yüksek. Dolayısı ile bunu yaptığımızda daha başarılı olacağız. 5-6 periyotluk maç kafamızda soru işareti oluşturuyor. Bu dönemi sakatlık ve ceza olmadan atlatabilirsek, istediğimiz puanları alırsak ondan sonraki süreçte daha güçlü bir Tokatspor izletebiliriz" dedi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddialı olduklarını dile getiren Coşkundere,"Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Ziraat Kupası'da bizim hedefimiz. Ligi de kupayı da önemsiyoruz ama kupada bir rotasyon yapmayı düşünüyoruz. Çünkü 5 maçlık bir periyot ve geç başlayan bir sezonumuz var bizim için. Onu doğru planlama yapmak için Kahramanmaraş maçında bir rotasyon yapmayı düşünüyoruz. Ama şuanda bunları söylemenin şuanda zamanı değil. Biz önce cumartesi günü oynayacağımız Keçiörengücü maçını kazanırız ondan sonra konuşuruz" diye konuştu. - TOKAT