Eşi ve iki çocuğuyla birlikte sade bir hayat sürdüğü bilinen Söylemez, çevresinde sakinliği ve ailesine olan bağlılığı ile tanınıyordu. Meslek hayatı boyunca disiplin cezası almadığı gibi, görevine olan bağlılığı da dikkat çeken özelliklerindendi. Ne yazık ki, 2025 yılı Ağustos ayında yaşanan acı bir olay onu Türkiye'nin gündemine taşıdı. Coşkun Söylemez kimdir? Eşini, çocuğunu öldüren polis Coşkun Söylemez kaç yaşında nereli?

COŞKUN SÖYLEMEZ KİMDİR?

Coşkun Söylemez, Denizli'de yaşanan trajik bir aile faciasıyla birlikte ülke gündemine oturan bir isim haline geldi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde çevik kuvvet polisi olarak görev yapan Söylemez, 2017 yılında evlenmişti.

Eşi ve iki çocuğuyla birlikte sade bir hayat sürdüğü bilinen Söylemez, çevresinde sakinliği ve ailesine olan bağlılığı ile tanınıyordu. Meslek hayatı boyunca disiplin cezası almadığı gibi, görevine olan bağlılığı da dikkat çeken özelliklerindendi. Ne yazık ki, 2025 yılı Ağustos ayında yaşanan acı bir olay onu Türkiye'nin gündemine taşıdı.

KAÇ YAŞINDAYDI?

Resmi kaynakların olay sonrası yaptığı açıklamalara göre Coşkun Söylemez, yaşamını yitirdiğinde 35 yaşındaydı. Genç yaşına rağmen hem ailesine hem de mesleğine karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden Söylemez, mesai arkadaşları tarafından disiplinli ve çalışkan bir polis olarak bilinmekteydi. Genç yaşta yaşanan bu trajedi, kamuoyunda büyük bir üzüntüye yol açtı.

NERELİ OLDUĞU BİLİNİYOR MU?

Coşkun Söylemez'in hangi şehirli olduğuna dair net bir bilgi resmi açıklamalarda yer almadı. Ancak görev yaptığı Şırnak'ın Cizre ilçesi ve ailesiyle geçirdiği zaman dilimleri göz önüne alındığında, memleketine bağlılığı olan bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uzun yıllar görev yapmış, izin dönemlerinde ise farklı şehirlerde ailesiyle vakit geçirmeyi tercih etmiştir.

NASIL HAYATINI KAYBETTİ?

1 Ağustos 2025 sabahı Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, Söylemez'in kayınvalidesinin evinde sabah saatlerinde eşi Nazlı Söylemez (33) ile çocukları Yağız (7) ve Duru'yu (2) tabancayla başlarından vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdiği bildirildi. Olayın ardında yatan nedenin yaklaşık 6-7 milyon TL civarındaki borç yükü olduğu iddia edilse de, soruşturma halen devam etmektedir.

OLAYIN TOPLUMSAL YANKISI

Denizli'de yaşanan bu acı dolu olay, tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Hem görev yaptığı emniyet camiasında hem de yakın çevresinde sevilen bir isim olan Coşkun Söylemez'in yaşadığı psikolojik çöküntü, aile içi iletişimin ve ruh sağlığı desteğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, ailesi, meslektaşları ve dostları derin bir şok yaşadı.