Coşkun Sabah: "Bize iyi bakın" Coşkun Sabah geçtiğimiz gün İzmir Mordoğan Echo Performans Hall'de sahneye çıktı. Sahne performansında geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren usta sanatçı, pandemiye rağmen kendisini yalnız bırakmayan ve mekanı tamamen dolduran hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Usta sanatçı sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rahmetli Kayahan, Selami Şahin ve kendisinin üç sacayağı olduğunu vurgulayan Coşkun Sabah, "Kayahan ustanın vefatının ardından Selami ile ben kaldım. Bize iyi bakın." şeklinde konuştu.

Kendi tarzının Türk müziğinde ana yol olduğunu söyleyen Sabah, "Pop müzik ve diğerleri tali yoldur, yan yoldur." şeklinde popçuları kızdıracak bir yorumda bulundu. Son dönemde yaptığı açıklamaların ardından sosyal medyada da birkaç gün önce ağır eleştirilere maruz kalarak, "Twitter bataklıktır, çamurluktur." şeklinde açıklama yapan Coşkun Sabah, bu durumun son bulması gerektiğini söyledi. Sabah, "Twitter'da güzel olan kötüleniyor, çirkin pespaye olan iyi gösteriliyor. Twitter'da bir şeyler var. Bir azınlık var beni bilmiyorlar bana saldırıyorlar. Benim sanatçılığımı sorguluyorlar. Türkiye'de Coşkun Sabah sanatçı değilse sanatçı kim söyleyin bana. Albümü en çok satan sanatçılar arasındayım." dedi. Kaynak: Snob Magazin