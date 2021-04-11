Coşkun Sabah; Batı'ya göre modern babayım
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Coşkun Sabah; Batı'ya göre modern babayım

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Coşkun Sabah; Batı'ya göre modern babayım

Eskişehir'de 15 bin tavuk kapasiteli yumurta çiftliği açan şarkıcı Coşkun Sabah'ı en çok sevindiren olay ne oldu? 68 yaşındaki şarkıcıdan çarpıcı açıklamalar...

Etiler'de görüntülenen Coşkun sabah, Eskişehir'de 15 bin tavuk kapasiteli bir yumurta çiftliği açtığını söyledi. 68 yaşındaki sanatçı, "Şimdi Eskişehir'e gidiyorum. Yarın çiftliğimizin açılışı var" dedi. Pandeminin müzik sektörüne büyük darbe vurduğuna bir kez daha dikkat çeken ünlü şarkıcı, "Müzik sektörünün büyük yara aldığı kanaatindeyim. Uzun süre bu durum sürecek. Araştırmamı yaptıktan sonra yumurta çiftliğinde karar kıldım. Beni bu işe ikna eden Coşkun Sabah oldu. Kendi beynimle ikna oldum" şeklinde konuştu.

tv100'e konuşan Coşkun Sabah, "Bu işi büyüteceğiz. 1-2 ay içinde 35 bin tavuk kapasiteye çıkacağız. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat moduna geçeceğiz" açıklamasını yaptı.

Çiftliğin işletme belgesi üzerine olduğu için sokağa çıkma yasağının kalktığını açıklayan Sabah, "Hayırlı bir iş olduğu şundan belli; bu sayede gece gezme yasağım da yok. Sokağa çıkma yasağı olan günler ve saatlerde böyle bir sorun ortadan kalktı. 'Oh be iyi ki bu işe girmişim' dedim. En azından gezip tozabiliyoruz" ifadelerini kullandı. Son olarak Armağan Çağlayan'ın YouTube'de yayınlanan programına konuk olan Coşkun Sabah, 22 yaşındaki kızı Rosa'yla ilgili açıklamasıyla gündem olmuş ve "Tutucu bir baba mısınız?" sorusuna şu cevabı vermişti: "Batı'ya göre modern babayım. Kızımı Kordon'da gezerken mini şortla dolaştırırım. Ama o mini şortu Mardin'de, Urfa'da giydirmem..." Ünlü şarkıcı, bu açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "O konu bitti. O bir soruydu, cevap verdim. Durup dururken ben konuyu açmadım" demekle yetindi.

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:13:38. #1.15#
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