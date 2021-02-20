Coşkun Karademir ve Cenk Erdoğan, "Müzik ve Söyleşi" programında bir araya geldi

Müzisyen Coşkun Karademir ve Cenk Erdoğan, "Müzik ve Söyleşi" programında bir araya geldi.

Müzisyen Coşkun Karademir ve Cenk Erdoğan, "Müzik ve Söyleşi" programında bir araya geldi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından önceden kayıt alınarak gerçekleştirilen etkinlik, Beyoğlu Kültür Sanat YouTube kanalında yayınlandı.

Karademir, programda bağlamasıyla "Sen bir Aysın", "Deli Gönül Yine Ah-u Zar Oldu", "Yıldız" ve "Boşu Boşuna" türkülerini seslendirdi.

Türkülere gitarıyla eşlik eden Cenk Erdoğan da türküyü kelime olarak türlüye benzettiğini ifade ederek, türküleri türlü türlü duyguları içerisinde barındıran muhteşem eserler olarak tanımladı.

Karademir ise türkülerde yaşanmışlık olduğuna dikkati çekerek, "Ortaya çıkış süreçleri doğallıktan yani gerçeklikten meydana geldiği için bu kadar kalıcı olabiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Yaklaşık yarım saat süren program, Beyoğlu Belediye'sinin YouTube kültür sanat kanalı üzerinde izlenebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref