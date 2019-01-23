AK Parti Karabük Yenice İlçesi Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, Karabük Yenice İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Karabük Yenice İlçesi Belediye Başkan adayı olan Coşkun Güven kimdir?

COŞKUN GÜVEN KİMDİR?

Güven, 1972 yılında Karabük'te dünyaya geldi. Lisans eğitimini Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında tamamladı.

İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR

Belediye başkan adayı, SGK'da memur olarak iş hayatına başladı. Memur, Şef, SGK Hizmet Merkezi Müdürü ve SGK İl Müdür Yardımcısı görevlerinin ardından 02 Ocak 2012 tarihinde Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak göreve getirilerek halen bu görevini sürdürüyor.