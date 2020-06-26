Coşkun Demirbakan: "Yapamadık, yapamıyoruz" Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Bursaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Puan alabileceğimiz maçlarda puan alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz.

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Bursaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Puan alabileceğimiz maçlarda puan alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Camiamızdan özür diliyoruz. Yapamadık, yapamıyoruz" dedi.

TFF 1.Lig'in 30. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Adanaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Bugün yine kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyorum. Yeni başlayan İrfan hocaya da bundan sonraki maçlarında başarılar. Oyun başa baş oldu. İlk pozisyonlara biz girdik. Yediğimiz golde topun kaleye ilk gelişiydi. Biz ondan önce 2-3 tane pozisyona girdik ama atamadık. Zaman zaman başa baş oynadık, zaman zaman bilerek geride bekledik. Puan alabileceğimiz maçlarda puan alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Camiamızdan özür diliyoruz. Yapamadık, yapamıyoruz. 4 maç daha var. Futbolun gerekliliklerini yerine getirmeye çalışacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA