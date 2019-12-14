Coşkun Demirbakan: "Hakemlere daha dikkatli olmalarını tavsiye ederim"

14.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:11

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, İstanbulspor mağlubiyetinin ardından, "Hakemlere ve denetleyen insanlara biraz daha dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Başka yapacağımız bir şey yok. Biz bu tip maçlarda çok yenildik, bu ilk değil" diye konuştu.



TFF 1. Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, iyi bir maç olduğunu ifade ederek, "Rakibimiz futbola yakışıyor. İyi maç oldu ama bir anlık gaflet bize pahalıya mal oldu. Hata yaptık. Rakip de bu hatayı gole çevirdi. 1-0 bitti maç. Maça bölüm bölüm bakarsak bizim üstün olduğumuz zamanlar daha çoktu. Biraz rakibe topu verdik, onu da bilerek yaptık. Onun haricinde oyun inisiyatifi bizdeydi. İnşallah bundan sonraki maçlarda aynı hataları yapmayız. Biraz daha dikkatli oluruz. 19 maç kaldı fazla puan kaybına tahammülümüz yok. Bu maç bitti önümüzdeki maçlara bakacağız. Oyunculara teşekkür ediyorum zor şartlarda özveriyle çalıştılar bugünlere geldiler. Kondisyon olarak iyi durumdayız. Her şeyimiz iyi ama daha önceki maçlarda da uğradığımız akıbetin birisini yaşadık. Hakemler için 12 km falan koşuyor diyorlar. Diğer taraflarda çok eksikleri olduğu için rakamları konuşuyorlar. Futbol rakamla falan oynanmaz. Bir dikkatsizlikte gol olur. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İstersen 250 km koş, 1 saniye uyuman bu duruma getiriyor seni. Türkiye akademik konuşmak için hocaları gündeme getirmek için bu analizlere girdiler. Böyle uyumak yok, orada gol oluyor. Hepsinin kaybı zafiyet doğurur. Bizde kaybettik diye bırakacak halimiz yok, vazgeçmek yok. Kim kalırsa onlarla beraber ligde kalmaya çalışacağız. Ufak tefek kazalar olacak ama en az 10 galibiyet alacak gücümüz var" dedi.



"Biz kalalım da kim giderse gitsin"



Eskişehirspor oyuncularına yapılan transfer teklifleri hakkında konuşan Demirbakan, "Jesse gündemde. Hayırlısı olsun diyorum. Biz kalalım da kim giderse gitsin. Bizim hedefimiz kümede kalmak. Şahıslar gider. Olaylar ne ise onu konuşuyoruz. Olay ligde kalıp seneye devam etmemiz. Jesse, Sissokko bir başka biri bunlar şahıs onları konuşmayacağım. Olay Eskişehirspor'un hedefi. Biz ligde kalacağız. Benim inancım taraftardır camiadır bu mağlubiyetle yılmayız devam ederiz yolumuza. 19'da 19 yaparsak 57 puan oluyor. 40 puan alsak yeter" ifadelerini kullandı.



"Hakemlere daha dikkatli olmalarını tavsiye ederim"



80. dakikada ceza sahası içinde oluşan pozisyon hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Penaltı pozisyonunu izleyemedim. İzledikten sonra konuşurum. Oyunun atmosferinde herkes bir şeyler söyleyebilir. Onu iyi tahlil edip sonra yorum yaparım. Belki penaltıydı geri gelecek mi? Yok, onun için fazla üstünde durmam. Hakemlere ve denetleyen insanlara biraz daha dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Başka yapacağımız bir şey yok. Biz bu tip maçlarda çok yenildik bu ilk değil" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA