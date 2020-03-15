Coşkun Demirbakan: "En azından kopmadık" - Coşkun Demirbakan: "En azından kopmadık" Adanaspor'un Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, 1-1 berabere kaldıkları Keçiörengücü maçı sonrası, "1 puanın kıymetini belki ileride anlarız. En azından kopmadık" dedi.

- Coşkun Demirbakan: "En azından kopmadık"

ADANA - Adanaspor'un Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, 1-1 berabere kaldıkları Keçiörengücü maçı sonrası, "1 puanın kıymetini belki ileride anlarız. En azından kopmadık" dedi.

Turuncu-beyazlı ekip, TFF 1. Lig'İN 28. haftasında evinde Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adanaspor'un Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "1 puanın kıymetini belki ileride anlarız. En azından kopmadık. Verilen faul rakibe gol oldu. Faul değildi. Herkes baksın. Oyuncumuz topu gayet nizami şekilde aldı. O gol oyuncuların motivasyonunu bozdu. Kırılgan bir takımız. Verilmeyen penaltı var bir de. Ben yandan gördüm ve o penaltıydı. Yoruma açık. Gol atacak oyuncu neden kendini yere atsın" diye konuştu.

Kaynak: İHA