Coşkun Başbuğ kimdir? Coşkun Başbuğ kaç yaşında ve nereli?
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Coşkun Başbuğ kimdir? Coşkun Başbuğ kaç yaşında ve nereli?

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Coşkun Başbuğ kimdir? Coşkun Başbuğ kaç yaşında ve nereli?

'Askeri casusluk' davasında tutuklu kalan emekli Albay Coşkun Başbuğ kimdir? Coşkun Başbuğ kaç yaşında ve nereli?

COŞKUN BAŞBUĞ KİMDİR?

Azlen Ankaralı olan Coşkun Başbuğ Emekli Albay'dır. Uzmanlık alanı ise psikolojik harp ve istihbarat'tır. Başbuğ A Haber kanalında gündeme dair yorumlarda bulunuyor.

İzmir'de ikamet eden Başbuğ Twitter hesabındaki profilinde kendisini şöyle tanımlıyor: Güvenlik ve Terör Uzmanı. Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı

ASKERİ CASUSLUK DAVASINDAN YARGILANDI

Coşkun Başbuğ, İzmir'deki "askeri casusluk" davasında örgüt lideri olarak yargılandı. Davada 2,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat etti.

Başbuğ bu davadan beraat ettikten sonra, "Fetullahçı Terör Örgütü mensupları verdiğim mücadelede beni durdurabilmek için kadın, para her yolu denediler" demişti.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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