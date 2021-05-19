Coşkulu kutlama orkestra ile taçlandı
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Coşkulu kutlama orkestra ile taçlandı

Coşkulu kutlama orkestra ile taçlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Ünye ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gölevi Mahallesi'nde yaşayan site sakinleri coşkulu kutlama gerçekleştirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gölevi Mahallesi'nde yaşayan site sakinleri coşkulu kutlama gerçekleştirdi.

Çocukların ve ailelerin ellerinde bayraklarla çalışan müziklere eşlik etmesiyle başlayan kutlama, akşam saatlerine kadar sürerken, yapılan çeşitli etkinliklerle de programa renk katıldı. Bazı vatandaşlar camlara çıkarak şarkılara eşlik ederken, bazıları da Türk bayrakları sallayarak kutlamaya katıldı.

Yapılan organizasyon sonunda çocuklara hediyeler verilirken, yapılan organizasyonlu kutlama ailelerden ise tam not aldı. - ORDU

Coşkulu kutlama orkestra ile taçlandı
Coşkulu kutlama orkestra ile taçlandı
Coşkulu kutlama orkestra ile taçlandı
Coşkulu kutlama orkestra ile taçlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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